Nachts, wenn alles schläft, zieht er seine Runden – und hinterlässt manchmal eine chaotische Spur durchwühlter Mülltonnen, leerer Katzenfutterschälchen und aufgerissener Gärten: Waschbären sind in der Nahe-Region gar nicht selten und schon seit vielen Jahren zu Hause. Zuletzt sichtete das Ehepaar Päßler aus Bretzenheim das possierliche Tierchen per Wildkamera bei seinen nächtlichen Touren. Will man Waschbären loswerden, muss man es ihnen ungemütlich machen, sagen die Jäger der Region.