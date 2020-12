Mainz

Ein echtes Nachtkulturleben gab es in den vergangenen Monaten gar nicht: Bars und Clubs sind seit Beginn der Corona-Krise geschlossen, die Restaurants seit Anfang November im Lockdown – schwere Zeiten auch für den ersten Mainzer Nachtkulturbeauftragten. Seit dem 1. Juli ist Timo Filtzinger im Amt, seine Hauptaufgabe in den vergangenen fünf Monaten: vermitteln, moderieren, trösten. Nun verlängerte die Stadt Mainz sein Amt um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021, die Hoffnung: Filtzinger will noch einmal „normale“ Nachtkultur erleben.