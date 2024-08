Plus Bad Kreuznach Nachmieter von Aachener ist ebenfalls insolvent: Mit Textilkette Sinn soll in der Bad Kreuznacher Innenstadt aber alles laufen wie geplant Von Marian Ristow i Die Aachener-Filiale in Bad Kreuznach, ehemaliges Kaufhaus Reinhardt, schließt im September. Nachmieter soll die in Hagen beheimatete Modehauskette Sinn (ehemals Sinn Leffers) werden. Foto: Marian Ristow Im Juni gab es für den Einzelhandel in der Bad Kreuznacher Innenstadt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Die Modehauskette Aachener ist insolvent und schließt alle Filialen. Seit Oktober 2022 war Aachener in der Mannheimer Straße im ehemaligen Kaufhaus Reinhardt (später Boecker-Gebäude) vertreten. Lesezeit: 2 Minuten

Marco Mattes, Geschäftsführer des Immobilieneigentümers Immo One Group, hatte aber sogleich eine Lösung parat: Der Textilhändler Sinn (früher unter Sinn Leffers firmierend und so unter anderem auch in Mainz vertreten) konnte als Nachmieter auf gleichem Niveau präsentiert werden. Nun aber die Ernüchterung: Auch Sinn hat in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. ...