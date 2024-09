Plus Meisenheim

Nachhaltigkeitstage der Omas für Future: Fit für die Zukunft

Von Roswitha Kexel

i Friederike Zabel (rechts) hatte die farbenfrohen Hinweise und Anregungen auf Pappe gemalt und geschrieben. Heidrun Fritzen half beim Verteilen. Foto: Roswitha Kexel

Die Omas for Future sorgen sich nicht nur um die Zukunft des Planeten. Sie wollen auch einen Beitrag leisten, damit sie gelingt. Das zeigen unter anderem die Nachhaltigkeitstage in der Meisenheimer Rathaushalle auf beeindruckende Weise. Hier gab es tolle Tipps und interessante Hinweise. Und wer wollte, durfte sogar am Rad drehen.