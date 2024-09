Plus Bad Kreuznach Nachfrage ist groß: Friedhofsgärtner wollen zweiten Memoriam-Garten auf Kreuznacher Hauptfriedhof Von Harald Gebhardt i So sieht der Plan für einen zweiten Memoriam-Garten direkt neben dem schon bestehenden aus. Skizze: Genossenschaft der Friedhofsgärtner Rheinland-Pfalz Foto: Ramm Es ist eine Idee, die immer mehr Anhänger findet. Die Nachfrage ist groß, der Platz begrenzt. Der Memoriam-Garten auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof ist voll belegt. 2018 hat die Gärtnerei Rehner GmbH die etwa 1000 Quadratmeter große Fläche angelegt und die Pflege übernommen. Verwaltet wird der Memoriam-Garten von der Genossenschaft der Friedhofsgärtner des Landes Rheinland-Pfalz eG. Lesezeit: 3 Minuten

Das Modell liegt im Trend; in immer mehr Städten – in Rheinland-Pfalz ist ihre Zahl inzwischen auf um die 50 angestiegen – werden solche Memoriam-Gärten angelegt: In Bad Kreuznach waren in nur fünf Jahren alle Bestattungsplätze vergeben, erklärt Georg Ramm, Geschäftsführer der Genossenschaft. Ihm und Nicolas Rehner zeigt dies vor ...