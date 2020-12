Glantal

Hocherfreut zeigt sich die Kreisverwaltung Kusel über den Verlauf der bisherigen Draisinensaison. „Im Juli und August hatten wir so viele Fahrten wie die letzten fünf Jahre nicht mehr“, legte sich nun Abteilungsleiter Philipp Gruber fest. Hauptgrund für den Boom auf vier Schienenrädern ist offenbar, dass so viele Menschen aufgrund der Pandemie in diesem Jahr nicht in Urlaub fahren.