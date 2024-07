Plus Kreis Bad Kreuznach Nach Wahlschlappe bei Kommunalwahlen in Bad Kreuznach: Quo vadis, SPD? Von Markus Kilian i SPD-Kreisvorsitzender Michael Simon schildert im Gespräch in der Redaktion des Oeffentlichen Anzeigers, welche Folgen die Ergebnisse der Kommunalwahl für die SPD haben könnten. Foto: Marian Ristow Der Kreisvorsitzende Michael Simon berichtet über neue Herausforderungen und wie er für Aufwind bei den Sozialdemokraten sorgen will. Lesezeit: 2 Minuten

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ist 161 Jahre alt und damit der älteste noch bestehende Zusammenschluss im deutschen Parteienspektrum. „Nur weil die SPD so alt ist, heißt das nicht, dass sie nicht mehr modern ist“, betont Michael Simon, Vorsitzender der Sozialdemokraten an Nahe und Glan, im Gespräch in der Redaktion ...