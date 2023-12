Plus Hochstetten-Dhaun Nach überragendem Erfolg 2022: Weihnachtsmarkt auf Schloss Dhaun am zweiten und dritten Adventswochenende Mit einem besonderen Weihnachtsmarkt möchte das Burg-Hotel Schloss Dhaun seine Gäste erfreuen. Nach dem überragenden Erfolg 2022 soll er auch in diesem Jahr am zweiten und dritten Adventwochenende im Schlosspark stattfinden. Von Sebastian Schmitt

Besonderes Angebote Was ist geplant? Die Gäste erwartet ein weihnachtliches Bilderbuchambiente mit besonderen Ständen, die zum Verweilen einladen. Im Turmzimmer und in der Grotte am Kräutergarten können die Kinder eine Märchenstunde genießen. Im Rittersaal überrascht das Museum aus dem Koffer mit seinem Panoptikum die Gäste. Auf der Speisekarte steht mit frischem Flammkuchen, ...