Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 21:15 Uhr

Bad Kreuznach

Nach Sturz in Kreuznacher Wohnung: Personenrettung mit der Drehleiter

Eine Frau fiel in der Bad Kreuznacher Pfeiffergasse am Mittwoch gegen 17.45 Uhr eine etwa zwei Meter lange und steile Treppe in ihrem Wohnhaus herunter und lag mit Rückenverletzungen im ersten Obergeschoss.