Plus Bad Kreuznach

Nach Sperrung: Kita „Im “Ellenfeld“ in Bad Kreuznach soll neu gebaut werden

Von Jens Fink

i Aufwendige Felssicherungsarbeiten sind notwendig, um das Außengelände der Kita „Lina Aschoff“ abzusichern. Das Außengelände samt Spielgeräten ist zurzeit gesperrt. Foto: Jens Fink

An der Kita „Lina Aschoff“ in der „Karlshalle“ in Bad Kreuznach müssen dringende Sicherungsarbeiten durchgeführt werden. Darüber beriet der städtische Jugendhilfeausschuss. Nach wiederholtem Steinschlag aus den Felswänden oberhalb der Kita war 2022 aus Sicherheitsgründen ein Teil des Außengeländes samt der Spielgeräte komplett gesperrt worden.