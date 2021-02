Am Montagabend kam es gegen 17.15 Uhr zu einem sehr schweren Verkehrsunfall auf der K 51 zwischen Rüdesheim und Roxheim, bei dem eine junge Familie in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Ein aus Richtung Rüdesheim kommender Opel Astra Kombi, in dem ein junges Ehepaar mit ihrem zwei Jahre alten Kleinkind saß, kollidierte mit einem Linienbus.