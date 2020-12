Nach Schüssen auf Bad Kreuznacher Gastronom: Staatsanwaltschaft nimmt zwei weitere Männer fest

Archivierter Artikel vom 26.10.2019, 21:49 Uhr

Knapp acht Wochen nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-jährigen Bad Kreuznacher Gastronom in Wetzlar hat die Polizei am Freitagmorgen in Aßlar und Langgöns zwei weitere Männer vorläufig festgenommen.

Diese seien in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Widerstand hätten sie bei ihrer Festnahme, bei der auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war, nicht geleistet. Zudem untersuchten die Ermittler eine Gaststätte in Biebertal. Weitere Auskünfte gaben die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Am 1. September war in Wetzlar auf den Inhaber des italienischen Restaurants „Bella Italia“ am Eiermarkt mehrfach geschossen worden. Er starb im Krankenhaus. Der Schütze war geflüchtet, hatte sich aber später der Polizei gestellt.