Die Mitglieder des Hargesheimer Gemeinderats wählten Lars Schubert von den Freien Wählern in ihrer jüngsten Sitzung zum Ersten Beigeordneten. Notwendig wurde die Wahl, weil der bisherige Amtsinhaber Michael Heck von den Freien Wählern Anfang Februar sein Mandat niedergelegt hatte. Ortsbürgermeister Haiko Grün dankte Heck in Abwesenheit für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren.