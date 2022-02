Eigentlich war die nicht öffentliche Trauerfeier nur für rund eine Dreiviertelstunde angesetzt. Doch auch um halb 12, eineinhalb Stunden nach ihrem Beginn, kommen immer noch Polizisten aus der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel, mal vereinzelt, mal in Gruppen, mal bleiben sie vor dem Eingang stehen. Sie gedenken an diesem Freitagmorgen ihren zwei Kollegen, die am Montagmorgen brutal ermordet wurden.