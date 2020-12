Kreis Bad Kreuznach

Nach Ostern sollen die vier Wertstoffhöfe des Kreises zeitweise wieder geöffnet werden – mit einem telefonischen Buchungssystem so wie es die Führerscheinstelle des Kreises anbietet. Man wählt sich ein und bucht einen Termin mit Angabe des Abgabegutes. Auch per E-Mail sei die Buchung möglich, informierte Kreis-Abfalldezernent Hans-Dirk Nies am Dienstag auf Anfrage des „Oeffentlichen“. Zurzeit werde an der Umsetzung gearbeitet, in ein, zwei Tagen sei man so weit.