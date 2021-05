Trotz eines weiteren Ortstermins des Werksausschusses im Meisenheimer Freibad haben die Mitglieder noch keine Empfehlung getroffen, in welcher Form das Rosenbergbad in Bad Sobernheim saniert werden soll. Bereits vor 14 Tagen hatte der Ausschuss in einer Videokonferenz intensiv die Details der Sanierung und die unterschiedlichen Vorschläge für die Gestaltung eines neuen Kinderplanschbeckens diskutiert.