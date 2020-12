Bad Kreuznach/Wetzlar

Der Mord an einem 39-jährigen Bad Kreuznacher hat für Entsetzen gesorgt. Der Gastronom des italienischen Restaurants „Bella Italia“ ist am Sonntagabend im hessischen Wetzlar auf offener Straße erschossen worden. Am Dienstagabend hat sich der gesuchte Verdächtige der Polizei gestellt.