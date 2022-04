Nach Mord an 41-jähriger Mainzerin: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nachdem der Tatverdächtige des Tötungsdeliktes in Mainz-Laubenheim am Dienstag im Landkreis Marburg-Biedenkopf festgenommen werden konnte, wurde er nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes zum Nachteil einer 41-jährigen Mainzerin und setzte diesen in Vollzug, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Beschuldigte wurde mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 21-jährigen, in Mainz geborenen Deutschen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegt dessen Hauptwohnsitz seit längerem in dem Mehrfamilienanwesen, in dem auch die Verstorbene lebte. Der Beschuldigte ist bereits strafrechtlich wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten und hatte bereits eine Jugendstrafe verbüßt. Zu den Tatvorwürfen hat er bisher keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen, insbesondere zum konkreten Tatgeschehen und zur Motivlage, dauern an.