Bingen

Von politischer und auch sonstiger Normalität kann zwar noch keine Rede sein, doch der Weg dorthin wird langsam, aber sicher geebnet. So auch in der Arbeit der Binger Stadtratsgremien. Nach mehrwöchiger Zwangspause kam am Dienstagnachmittag der Haupt- und Finanzausschuss wieder zusammen. Um den notwendigen Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmern und Zuschauern einhalten zu können, wurde ausnahmsweise in der großflächigen Kempter Dreikönigshalle getagt.