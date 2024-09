Nach langem Zögern: Bad Kreuznacher Kreistag nickt neue Leitstelle in Mainz letztlich ab

Der Blick in die Integrierte Leitstelle (ILS) am Bad Kreuznacher Marienwörth-Kreisel zeigt, wie es innerhalb der neu geplanten ILS in Mainz aussehen könnte. Die soll für mehr als 800.000 Einwohner zuständig sein und die Einrichtungen in der Kurstadt und Mainz ablösen. Foto: Stefan Munzlinger (Archiv)