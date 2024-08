Plus Desloch Nach Kommunalwahl: Der neue Deslocher Ortschef heißt Heiko Kaufmann Von Roswitha Kexel i Der neue Gemeinderat in Desloch freut sich auf seine Aufgaben. Foto: Roswitha Kexel Der Gemeinderat wählte den neuen Ortsbürgermeister, nachdem Amtsinhaber Udo Reichenbach nach 15 Jahren nicht mehr kandidiert hatte. Lesezeit: 1 Minute

Heiko Kaufmann ist neuer Ortsbürgermeister von Desloch. Der bisherige Amtsinhaber Udo Reidenbach hatte nach 15-jähriger Amtszeit nicht mehr kandidiert. Kaufmann wurde bei der Kommunalwahl in den Gemeinderat gewählt und am Donnerstag vom Rat mit sieben Stimmen bei einer Enthaltung in geheimer Wahl an die Gemeindespitze befördert. Udo Reidenbach ernannte und ...