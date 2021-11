Nachdem der Elektronikhändler MediaMarktSaturn in der Nacht zum Montag gehackt wurde, was zu diversen technischen Einschränkungen führte, ist davon derzeit zumindest in der Bad Kreuznacher Filiale nichts zu spüren. Filialleiter Florian Prexl sagt: „Der Betrieb läuft eigentlich ganz normal weiter.“