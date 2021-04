Das Telefon klingelt und klingelt und klingelt. Nina Link hat ihre Ladentür am Montagmorgen seit gerade einmal 30 Minuten geöffnet und könnte schon einen extra Mitarbeiter einstellen, der sich nur um das Telefon kümmert. Denn jetzt wollen ihre Kunden nur eins: „Sich endlich wieder wie ein Mensch fühlen“, so eine Kundin, die das Glück hatte, eine der Ersten zu sein, die am Montagmorgen ihre Haare im Salon Cocoon in Bad Kreuznach geschnitten bekommen hat.