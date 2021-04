Die Vorkommnisse am Samstag auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt am Rande einer Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen haben ein Nachspiel. So wird derzeit gegen mehrere Teilnehmer der Veranstaltung ermittelt, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen die geltende Corona-Landesbekämpfungsverordnung.