Kreis Bad Kreuznach

Jürgen Klein (47) aus Waldböckelheim, der seit 2016 für die AfD im Landtag sitzt, hat sich entschieden: Er wird keine Wiederwahl am 14. März 2021 anstreben. Als Grund nennt er berufliche Perspektiven („Eine einmalige Chance“), die es ihm erlauben, zum 1. Mai 2021 in eine Firma aus seinem Fachgebiet der Wasserchemie in Leverkusen einzusteigen.