Windkraft, was nun? Das war und ist die Frage in Schwarzerden. WhatsApp-Nachrichten verbreiteten sich am Sonntag in Windeseile, als Punkt 18.30 Uhr klar war, Schwarzerden will das nicht. Noch lange nach der Bekanntgaben blieben im Ort und beim Bürgerhaus am Sportplatz kleinere Grüppchen stehen und debattierten das eindeutige Ergebnis der amtlichen Einwohnerbefragung für oder gegen Windräder (wir berichteten bereits).