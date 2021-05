Ein Großbrand in einer Wäscherei im Gewerbegebiet von Pfaffen-Schwabenheim hatte in der Nacht zum Samstag mehr als 100 Feuerwehrleute aus zwei Landkreisen auf Trab gehalten. Sogar die Katastrophenschutz-App löste aus. Nun gingen am DienstagBrandursachenermittler der Kriminalinspektion Bad Kreuznach an den Brandausbruchsbereich im Inneren der Halle auf die Suche nach der Ursache.