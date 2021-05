Erinnerungen an die Waldböckelheimer Grabenstraße, wo vor knapp zwei Jahren ein Wohnhaus brannte, werden wach: Auch dort wurde eine Familie über Nacht obdachlos. Nicht anders im Stillen Winkel am frühen Sonntagmorgen: Durch den Brand im Dachgeschoss ihres zweigeschossigen Fachwerkhäuschens verloren ein Vater und sein Sohn ihre Bleibe. Mittlerweile sind sie bei nahen Verwandten in Staudernheim untergebracht.