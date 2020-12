Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 06:54 Uhr

Nach Brand in Schreinerei in Langenlonsheim: Flammen richten Schaden von rund 300.000 Euro an

Am frühen Morgen wurde in einer Schreinerei in Langenlonsheim der Feuerarlarm ausgelöst. Der 61-jährige Besitzer, der in unmittelbarer Nähe wohnt, versuchte noch selbst zu löschen.