Winzenheim

Die Bagger für den Ausbau des Scheunenplatzes sind zwar angerollt, doch die Kritik am Ausbau des Platzes verhallt nicht. In Pressemitteilungen kritisiert die Bürgerinitiative Winzenheim die Ausbaupläne, während der Historische Verein sich von der Stadt übergangen fühlt, da er als Pächter des Platzes weder von Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl noch von Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer über den Baubeginn der Arbeiten am Scheunenplatz informiert worden sei.