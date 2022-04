Es war kein Osterfest wie jedes andere. Die vermeintliche Alkoholfahrt eines Priesters und der dadurch ausgelöste Polizeieinsatz unmittelbar vor der Messe versetzen die katholische Großgemeinde in Unruhe. Zum Hintergrund: Nachdem der Pfarrer am Morgen des Ostersonntags gegen 9 Uhr eine erste Ostermesse in Daubach gehalten hatte, fuhr er nach Bad Sobernheim, wo für 10.30 Uhr ein weiteres Hochamt geplant war. Doch es kam anders.