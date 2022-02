BWährend der Filterhersteller Pall die Produktionskapazitäten auf seinem Firmengelände durch ein neues Bauprojekt weiter aufstocken will, läuft die rechtliche Auseinandersetzung um die 2021 errichtete und in Bad Kreuznach stark umstrittene Pall-Halle in der Planiger Straße zwischen den Anwohnern sowie der Stadt und dem Unternehmen weiter.