Nach 20 Jahren ist Ende: Wilde Hargesheimer Kleingärten am Bach müssen weichen

Von Christine Jäckel

i Teils verwahrlost, teils gepflegt: die Anlagen in der Niederwiese am Gräfenbach sind alle unzulässig und müssen weichen. Foto: Christine Jäckel Archiv

Jetzt geht es den Anlagen am Gräfenbach in der Verlängerung der Straße Niederwiese wohl endgültig an den Kragen. Schon vor 20 Jahren wandte sich die Gemeinde auf der Suche nach einer Lösung an die Kreisverwaltung. Die Behörde will nun die ungenehmigten Bauten von der Laube bis zum Zaun komplett zurückbauen lassen.