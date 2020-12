Bad Kreuznach

Wunderkinder können Quadratwurzeln im Kopf ziehen, Vokabeln im Schlaf lernen und machen als Top-Wissenschaftler Karriere: Mit solchen Klischees haben die Kinder und Erwachsenen zu kämpfen, die sich seit einiger Zeit in einer Art offenem Denk- und Kreativlabor namens „Myndun“ in der Planiger Straße 4 in Bad Kreuznach treffen. Alle dort gelten als hochbegabt, haben einen IQ höher als 130 und wollen sich ausprobieren, einzeln oder zusammen, Projekte auf den Weg bringen, philosophieren, um die Ecke denken, innovativ sein.