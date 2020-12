Bad Kreuznach

Patientin Marlies S. (Name von der Redaktion geändert) ist konsterniert und ratlos: Anfang der Woche wurde ihr mitgeteilt, dass das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Bad Kreuznacher St. Franziska-Stift schließt. Am 30. Juni soll sie den letzten Termin dort bei ihrer Psychiaterin haben. Wie geht es weiter mit ihrer Therapie und den anderen Patienten?, fragt sie.