Endlich gibt es wieder quirliges Kneipenleben mit Livemusik im „Dudelsack“. Am 21. Januar des kommenden Jahres feiert die beliebte Musikkneipe in der Rüdesheimer Straße 44 ihr zehnjähriges Bestehen. Rechtzeitig vor diesem Geburtstag hat Kneipenwirt Jürgen „Yoshi“ Picard seine Musikkneipe wieder in Schwung gebracht. Nach einer für ihn schwierigen Zeit und einer durch die Lockdowns verursachten Zwangspause sieht Picard nun wieder besseren Zeiten entgegen.