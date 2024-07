Musikalisches Stama-Gymnasium: Sommerserenade mit Rock und Klassik

Mit einem viel versprechenden Programm hatte das Gymnasium an der Stadtmauer (Stama) zur traditionellen Sommerserenade in die Aula eingeladen. Die Musiker überzeugten wieder einmal mit einer gelungenen Auswahl an Stücken und beachtlicher Virtuosität.

Den Auftakt bildeten Chor und Orchester der Orientierungsstufe sowohl mit traditionellen Stücken als auch mit zeitlosen modernen Texten wie „Rollin‘ in the Deep“ von Adele, „Thank you for the Music“ von Abba und „Auf uns“ von Andreas Bourani.

Nach den rockigen Tönen ließ das Thema aus „An der schönen blauen Donau“ die Gäste dahinschmelzen. Ebenso zog dann der Schüler-Lehrer-Eltern-Chor Stama Cantat mit dem gefühlvollen Stück „Another Love“ das Publikum in seinen Bann. Mit Johannes Brahms' Rhapsodie op. 79 Nr. 2 g-Moll beeindruckte Ferris Heeg als Solist am Klavier. Zum Abschluss füllten die 30 Musiker des Orchesters Stama Sinfonica die Aula mit ihrer Freude an der Musik. Den anhaltenden Applaus des Publikums belohnten Orchester und Sänger mit einer Zugabe. red