Plus Bad Münster-Ebernburg

Musik und Tanz unterm Rheingrafenstein: Drei Tage „Wein im Park“ in Bad Münster

Von Josef Nürnberg

i Die Veranstaltung „Wein im Park“ verbindet Romantik, Lebensfreude und Genuss unter dem Rheingrafenstein. Foto: Josef Nürnberg

Am Wochenende lädt die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT) wieder zu „Wein im Park“ in den Kurpark Bad Münster am Stein (BME) vor der romantischen Kulisse des Rheingrafenstein und des Kurmittelhauses ein. Drei Tage lang wird der Kurpark zur Feiermeile.