Bad Kreuznach

Ganz großes Kino mit Nostalgie-Feeling und mal wieder ein Liveprogramm im Autokino auf der Bad Kreuznacher Pfingstwiese: Nicht unbedingt etwas für Cineasten, die Filme eher Mainstream, doch die willkommene Abwechslung, die Alternative zum Heimkino in der eigenen Wohnung lockte die Menschen an. Sie tauschten das Sofa mit dem Autositz, den Fernseher mit einer 16 mal 8 Meter großen Leinwand. Viele Ältere, die sich auf der Pfingstwiese einfanden, fühlten sich wohl auch an ihre Jugendzeit erinnert.