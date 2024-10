Plus Hennweiler/Kirn

Musik, die in allen Lebenslagen hilft: Mainzer Hofsänger am 27. Oktober in Hennweiler

Von Armin Seibert

i Nach ihrem Auftritt in Bockenau im vergangenen Jahr hatten die Mainzer Hofsänger einen Scheck über 14.000 Euro an den Förderverein Lützelsoon überreicht. Bei der Gelegenheit erhielt die vom Krebs geheilte Charlotte ein „Dauerabo“ für Konzerte des weltbekannten Chors. Foto: Armin Seibert

Mit den Mainzer Hofsängern verbinden in der Region Nahe-Hunsrück viele Anhänger dieser weltbekannten Formation auch den Förderverein Lützelsoon, der krebskranken Kindern und ihren Familien finanziell und in allen Lebenslagen hilft. Am Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr), gastieren die Hofsänger nach vielen Jahren wieder im Fördervereins-Gründungsort Hennweiler in der Lützelsoonhalle.