Meisenheim

„Irgendetwas muss man ja unternehmen“, sagt Susanne Mangold. Sie wollte am kommenden Samstag eigentlich ihren ersten eigenen Laden „Die Nähliebe“ am Klenkertor in Meisenheim eröffnen. Doch nun macht ihr das Coronavirus einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Die Vorbereitungen für die Eröffnung ruhen zwar derzeit, weil nicht absehbar ist, wann der Laden seine Tür aufsperren kann. Doch die junge Frau aus Eßweiler legt deshalb nicht die Hände in den Schoß.