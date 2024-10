Plus Bad Kreuznach Multitalent mit Legendenstatus: Kris Kristofferson flog Hubschrauber der US-Army in Bad Kreuznach Von Robert Neuber i Countrysänger, Songwriter und Schauspieler: Multitalent Kris Kristofferson, hier in Nashville/Tennessee, hatte Legendenstatus und war als Hubschrauberpilot drei Jahre lang in Bad Kreuznach stationiert. Er starb jetzt im Alter von 88 Jahren. Foto: picture alliance/dpa/Invision via AP Countrysänger, Songwriter und Schauspieler: Multitalent Kris Kristofferson war als Hubschrauberpilot drei Jahre lang in Bad Kreuznach stationiert. Er starb jetzt im Alter von 88 Jahren. Lesezeit: 1 Minute

Im Alter von 88 Jahren ist in den Vereinigten Staaten nun die Musiklegende Kris Kristofferson verstorben, der drei Jahre lang – von 1962 bis 1965 – als Hubschrauberpilot in Bad Kreuznach Dienst schob und sich an diese Zeit gern zurückerinnerte. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau erzählte er einmal: ...