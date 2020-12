Motorradunfall: 79-jähriger Fahrer rutscht unter die Leitplanke

Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 21:47 Uhr

Ein 79-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall schwer verletzt. Gegen 19.40 Uhr befuhr der Mann die K 57 von Hüffelsheim kommend in Richtung Schloßböckelheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte unter die Leitplanke. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein medizinischer Notfall kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Am Leichtkraftrad entstand Schaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Foto: Polizei