Bad Kreuznach

Motorradfahrer verlor Kontrolle durch Ölspur: Fahrbahnreinigung sorgt für enormen Stau im Feierabendverkehr

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Charles-de-Gaulle-Straße in Bad Kreuznach. Ein 28-jähriger Motorradfahrer befährt die Straße stadtauswärts.