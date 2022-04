Motorradfahrer bei Sturz in der Nähe von Daxweiler schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Schwer verletzt wird ein 41 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Landesstraße 214 in Höhe von Daxweiler.

Laut Polizei ist der Mann mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 214 von Stromberg in Richtung Rheinböllen unterwegs. Etwa in Höhe Daxweiler möchte der Motorradfahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos ansetzen. Zeitgleich wird er allerdings von einem weiteren Auto überholt. Der Motorradfahrer weicht aus und verliert das Gleichgewicht. Das Motorrad überschlägt sich. Der Fahrer wird schwer verletzt. Das Auto fährt weiter. Ob es zu einer Kollision zwischen Auto und Motorrad kam, ist nach Angaben der Polizei bislang noch unklar.

Bei dem überholenden Auto handelt es sich laut Zeugenangaben um ein blaues Auto, womöglich um einen Audi.Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671/8811100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.