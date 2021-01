Mainz

Der Corona-Lockdown verlängert, Fastnachtsumzüge und Sitzungen abgesagt – die Kampagne 2021 ist eine traurige. Doch Halt, so ganz allein will der Mainzer Carneval Verein (MCV) die Narren nicht durch die tollen Tage lassen: Drei nagelneue Motivwagen sollen an den sonst so heißen Fastnachtstagen die Mainzer Innenstadt schmücken. Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag sollen sie auf drei verschiedenen Plätzen die Narrenherzen erfreuen – und auch die Zugente ist mit dabei.