Mordprozess in Bad Kreuznach: Gutachter sieht keine verminderte Schuldfähigkeit

i Landgericht Bad Kreuznach Foto: Christine Jäckel

Die Fotos von der Leiche des 73-Jährigen, der am 8. November 2022 in seinem Haus in der Bahnstraße erschlagen wurde, lösen Verstörung aus, zeigen sie doch einen Gewaltexzess, für den ein Mann verantwortlich gemacht wird, der von den Menschen in seiner Umgebung als vorwiegend ruhig, freundlich und hilfsbereit geschildert wird.