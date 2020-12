Bad Kreuznach/Limburg

Aus nächster Nähe wurde am 1. September vergangenen Jahres im hessischen Wetzlar der Bad Kreuznacher Gastronomen Hasan Y. erschossen. Das Motiv für die Bluttat, die bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, ist auch zum Auftakt des am Donnerstag beginnenden Prozesses in Limburg noch unklar. Hatte sich der Streit am türkischen Präsidenten Erdogan entzündet?