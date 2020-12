Monzingen/Gran Canaria

Manfred Kaspar wirkte von November 1989 bis zum 30. Juni 2016 als evangelischer Gemeindepfarrer in Monzingen und Nußbaum. Ab Juli 2009 kamen Auen und Langenthal hinzu. Seit seiner Versetzung in den Ruhestand lebt er während der Herbst- und Wintermonate mit seinem Ehemann auf der drittgrößten der Kanarischen Inseln Spaniens, Gran Canaria. Ein Interview von der Nahe in den tiefen spanischen Süden, zu Zeiten einer weltweiten Pandemie.