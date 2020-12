Monzingen

In der Arztpraxis von Dr. Peter Esch bahnt sich ein Generationswechsel an – Dorian M. Schulz wird in zwei Jahren übernehmen. Die Monzinger bleiben ärztlich rundum gut versorgt, können sich froh und glücklich schätzen – das engagierte Esch-Team ist sehr beliebt und wird in der Weinbaugemeinde hoch geschätzt: „Wir sind seit Generationen sehr froh und dankbar, dass wir den Doktor Peter Esch haben“, lobte etwa die Familie Kaufmann, die sich hier wie in Abrahams Schoß und gesundheitlich gut aufgehoben fühlt. In einer Vitrine haben sich alte, nostalgische, teils martialisch anmutende, Instrumente angesammelt, die den medizinischen Wandel dokumentieren.